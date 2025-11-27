Fiorentina-Aek Atene | le formazioni ufficiali

Firenze, 27 novembre 2025 – La Fiorentina affronta alle 21  al “Franchi” i greci dell’ Aek Atene nella quarta sfida del girone di Conference League. Il tecnico viola Paolo Vanoli fa turnover, pensando al campionato (i viola sono ancora ultimi), ma senza snobbare la competizione europea. Un successo stasera potrebbe aprire (quasi del tutto) le porte della qualificazione al prossimo turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Aek Atene: le formazioni ufficiali

