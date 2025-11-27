Fiorentina Aek Atene allarme a Firenze- Previsti oltre 2 mila tifosi greci in più per la sfida di Conference League | tenteranno di entrare senza biglietto!
Fiorentina Aek Atene, sicurezza aumenta al Franchi e in città: oltre 2.000 tifosi dell’AEK senza biglietto tenteranno comunque di entrare allo stadio In vista della sfida di Conference League di questa sera, l’attenzione è rivolta ai tifosi greci, con circa 4.000 sostenitori dell’AEK che sono arrivati a Firenze per seguire la propria squadra nella partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Fiorentina-AEK Atene, dove vedere la gara di Conference League in tv e streaming #SkySport #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague #Fiorentina Vai su X
Fiorentina-AEK Atene: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-AEK Atene: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League - I Viola vogliono rialzarsi dopo la sconfitta rimediata contro il Magonza, il club greco per tentare il colpaccio a Firenze ... Come scrive tuttosport.com
Fiorentina-AEK Atene: dove vederla: Sky, Now, Dazn o Tv8? - Formazioni, orario, news - La sfida tra Fiorentina e Aek Atene non andrà in diretta tv su Tv8 (che trasmetterà Rangers- Si legge su affaritaliani.it
Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv? Sky o Dazn, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul primo impegno europeo dell'era Vanoli: le possibili scelte dei due allenatori ... msn.com scrive