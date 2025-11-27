Fiorentina Aek Atene allarme a Firenze- Previsti oltre 2 mila tifosi greci in più per la sfida di Conference League | tenteranno di entrare senza biglietto!

Fiorentina Aek Atene, sicurezza aumenta al Franchi e in città: oltre 2.000 tifosi dell’AEK senza biglietto tenteranno comunque di entrare allo stadio In vista della sfida di Conference League di questa sera, l’attenzione è rivolta ai tifosi greci, con circa 4.000 sostenitori dell’AEK che sono arrivati a Firenze per seguire la propria squadra nella partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

