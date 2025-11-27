Fiorentina AEK Atene 0-1 LIVE | inizia la ripresa!

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina AEK Atene: sintesi, risultato, cronaca e tabellino del match di Conference League. Segui il LIVE qui La Fiorentina torna protagonista al Franchi, dove questa sera ospiterà l’AEK Atene nella quarta giornata della Conference League. Per i viola è una sfida cruciale: vincere significherebbe rilanciarsi nel girone e ritrovare fiducia dopo le ultime prove altalenanti. Calcionews24 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina aek160atene 0 1 live inizia la ripresa

© Calcionews24.com - Fiorentina AEK Atene 0-1 LIVE: inizia la ripresa!

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A: Fiorentina-Lecce 0-1 - 2): De Gea, Pongracic, Comuzzo (32' st Fazzini), Ranieri, Dodò, Ndour (1' st Sohm), Nicolussi Caviglia (1' st Mandragora), Fagioli (1' st Gudmundsson ... Lo riporta ansa.it

DIRETTA/ Fiorentina Inter Primavera (risultato finale 0-3): vincono i nerazzurri! (30 maggio 2025) - 1 il primo tempo della diretta di Fiorentina Inter Primavera, con i nerazzurri avanti grazie a una splendida incursione centrale del mediano Bovo. Riporta ilsussidiario.net

Fiorentina-Lecce 0-1, le pagelle: nei viola si salva solo Fortini. Berisha segna da bomber vero - Nel primo tempo non compie un intervento e in occasione della rete di Berisha è totalmente incolpevole. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Aek160atene 0 1