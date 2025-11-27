Fiorentina AEK Atene 0-0 LIVE | poche emozioni fino ad ora

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina AEK Atene: sintesi, risultato, cronaca e tabellino del match di Conference League. Segui il LIVE qui La Fiorentina torna protagonista al Franchi, dove questa sera ospiterà l’AEK Atene nella quarta giornata della Conference League. Per i viola è una sfida cruciale: vincere significherebbe rilanciarsi nel girone e ritrovare fiducia dopo le ultime prove altalenanti. Calcionews24 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina aek160atene 0 0 live poche emozioni fino ad ora

© Calcionews24.com - Fiorentina AEK Atene 0-0 LIVE: poche emozioni fino ad ora

News recenti che potrebbero piacerti

LIVE Fiorentina-AEK 0-0: Vanoli cerca i tre punti con De Gea e Dzeko titolari - La squadra arbitrale al completo vedrà l'inglese Robert Jones come direttore di gara mentre gli assistenti saranno Neil Davies e Wade Smith. Riporta gazzetta.it

fiorentina aek160atene 0 0Bologna-Salisburgo 0-0 e Fiorentina-Aek Atene 0-0 DIRETTA e FOTO - Il Bologna vola in campionato e cerca la vittoria della svolta in Europa League e affronterà il Salisburgo, a caccia dei tre punti che possano riportarlo ... Scrive ansa.it

fiorentina aek160atene 0 0Pagina 0 | Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv? Sky o Dazn, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul primo impegno europeo dell'era Vanoli: le possibili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Aek160atene 0 0