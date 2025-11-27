Fiorentina AEK Atene 0-0 LIVE | inizia la sfida!

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina AEK Atene: sintesi, risultato, cronaca e tabellino del match di Conference League. Segui il LIVE qui La Fiorentina torna protagonista al Franchi, dove questa sera ospiterà l’AEK Atene nella quarta giornata della Conference League. Per i viola è una sfida cruciale: vincere significherebbe rilanciarsi nel girone e ritrovare fiducia dopo le ultime prove altalenanti. Calcionews24 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fiorentina aek160atene 0 0 live inizia la sfida

© Calcionews24.com - Fiorentina AEK Atene 0-0 LIVE: inizia la sfida!

Argomenti simili trattati di recente

Video Torino Fiorentina (0-0)/ Gol e highlights: protagonisti Israel e De Gea! (Serie A, 31 agosto 2025) - 0) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata della Serie A 2025/2026. Da ilsussidiario.net

fiorentina aek160atene 0 0Pagina 0 | Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv? Sky o Dazn, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul primo impegno europeo dell'era Vanoli: le possibili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it scrive

Torino-Fiorentina 0-0: video e highlights, il match si chiude senza gol - Le due squadre ci provano, ma i portieri sono grandi protagonisti del match: Israel nega il gol a Piccoli e poi si supera sul colpo di testa ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Aek160atene 0 0