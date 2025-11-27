Fiorello a La Pennicanza il bacio in diretta | ed è boom di ascolti

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano all’attacco con una nuova puntata de La Pennicanza e tra le varie cose che accadono in studio c’è pure il bacio in diretta che fa crescere gli ascolti a dismisura. Fiorello, il commento all’agenda di Carlo Conti. Puntata intensa quella del 27 novembre a La Pennicanza. Se il giorno prima si era sbilanciato sul canone Rai, Fiorello adesso commenta l’agenda fittissima di Carlo Conti. E il Festival di Sanremo ancora non è cominciato. “Domenica finalmente darà i 30 nomi al TG1 a Roma, poi di corsa a Bologna a presentare lo Zecchino d’Oro. e la sera inaugura pure Varicella Dildo Paradise. 🔗 Leggi su Dilei.it

