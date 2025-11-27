Finto sequestro di persona dopo la notte di sballo e cocaina

Una notte di terrore, alimentata da messaggi drammatici e suppliche di aiuto, che si era conclusa in Questura con una verità amara: un finto sequestro, architettato da un giovane per raggranellare i soldi necessari a pagarsi la dose di cocaina. Una trama costruita per ingannare la propria.

