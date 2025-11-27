Finto sequestro di persona dopo la notte di sballo e cocaina

Perugiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di terrore, alimentata da messaggi drammatici e suppliche di aiuto, che si era conclusa in Questura con una verità amara: un finto sequestro, architettato da un giovane per raggranellare i soldi necessari a pagarsi la dose di cocaina. Una trama costruita per ingannare la propria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

finto sequestro di persona dopo la notte di sballo e cocaina

© Perugiatoday.it - Finto sequestro di persona dopo la notte di sballo e cocaina

Approfondisci con queste news

finto sequestro persona dopoRicostruite le scioccanti fasi del sequestro Maddaluno: “Lo prelevai di forza” - Interrogatorio e dinamiche del sequestro Maddaluno a San Giorgio a Cremano: ruoli, il piano, Antonio Amaral Pacheco, Renato e Giovanni Franco ... Scrive internapoli.it

Fingono rapimento per scherzo, ma i familiari ci credono: due denunciati per procurato allarme - Ma i loro familiari ci credono sul serio e, terrorizzati, si precipitano in caserma per denunciare la scomparsa. Come scrive fanpage.it

Castel Volturno, fingono un rapimento e postano il video sui social: denunciate due persone - Il sequestro non era mai avvenuto, le ricerche sono però andate avanti per ore fino a quando i carabinieri hanno ricostruito la vicenda denunciando due persone - Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Finto Sequestro Persona Dopo