Fino a 10mila euro per ottenere falsi documenti per entrare in Italia | la rete tra Bologna Foggia e Milano
Da 3mila a 10mila euro per ottenere documenti falsi necessari per entrare in Italia. È quanto scoperto nell'operazione di polizia, coordinata dalla DDA di Bologna, che ha accertato circa 500 domande per falsi nulla osta tra la Provincia di Bologna (dove è nata l'operazione), Foggia e Milano.Per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Storie d’amore Conad, a un passo dai 10mila voti. Ecco i primi 20 nella classifica parziale. Si vota fino al 30 novembre, tutto può ancora cambiare - Ecco come fare per votare - facebook.com Vai su Facebook
Tassa sui contanti in manovra, l'emendamento: «Bollo di 500 euro per importi fino a 10mila». Le novità - Lo prevede un emendamento di Fdi alla manovra finanziaria che alza a 10mila euro il tetto dei contanti ma ... ilmessaggero.it scrive
Pagamenti cash fino a 10 mila euro se si paga un bollo da 500 euro: spunta l’emendamento di FdI sul contante - Uno dei quattro emendamenti di Fratelli d’Italia punta a scoraggiare l’uso di grosse somme di denaro in contanti: alza il tetto dei pagamenti cash fino a 10 mila euro ma introduce una tassa speciale. Si legge su milanofinanza.it
Manovra, ipotesi pagamenti in contanti fino a 10mila euro. Ma spunta una nuova tassa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, ipotesi pagamenti in contanti fino a 10mila euro. Scrive tg24.sky.it