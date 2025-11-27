Il parco Baden Powell di via Vittorio Emanuele Orlando è tornato a disposizione della cittadinanza, a seguito dei lavori che si sono conclusi la scorsa settimana. Ora bambini, famiglie, anziani e tutti gli abitanti del quartiere potranno di nuovo usufruire di un grande spazio verde a seguito di un’attenta riqualificazione guidata dal dottor Giorgio Marini e dal professor Camillo Di Lorenzo, nel corso della quale è stata posta particolare attenzione ai quattro esemplari di Sequoia sempervirens e ai due di Sophora japonica, mediante operazioni di potatura attente e mirate; per le altre specie, sia arboree che arbustive, è stata effettuata una potatura di rimonda del secco e di riformacontenimento delle chiome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finiti i lavori al parco Powell. Sistemati giochi e sequoie protette