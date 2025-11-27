Finge amore per spillargli soldi 29enne condannata per truffa sentimentale
CAVALLINO - Un anno e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa: è questa la condanna inflitta dal Tribunale di Lecce a una 29enne originaria di San Pedro Sula in Honduras e residente a Castelnuovo di Porto (Roma), ritenuta responsabile di truffa aggravata ai danni di un 49enne di Cavallino. La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
