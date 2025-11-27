Finalmente puoi mandare foto da Android a iPhone | scopri cosa cambia con Quick Share e quali sono i dispositivi compatibili

Per anni, smartphone Android e iPhone hanno rappresentato due universi paralleli destinati a non incontrarsi mai. Una incompatibilità che non è rimasta confinata al piano tecnico, ma ha alimentato persino attriti sociali: negli Stati Uniti è nata l’abitudine di escludere gli utenti Android dalle chat di gruppo perché i loro messaggi apparivano in bolle verdi anziché blu su iMessage. Una piccola differenza cromatica che nascondeva un problema più grande: l’impossibilità di comunicare davvero tra ecosistemi diversi. Ora qualcosa sta cambiando. Google ha annunciato una novità che potrebbe segnare una svolta storica nella convivenza tra le due piattaforme: Quick Share, il sistema di condivisione rapida di Android, può finalmente dialogare con AirDrop, l’equivalente proprietario di Apple. 🔗 Leggi su Screenworld.it

