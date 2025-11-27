‘Filtraggio’ in discoteca Escluso ragazzo di colore

Un ragazzo di origine africana, ma cittadino italiano a tutti gli effetti, ha denunciato di essere stato ingiustamente escluso dal poter accedere alla discoteca Energy di Cesenatico. Il fatto è accaduto nella serata di sabato e, a suo dire, l’ingresso gli sarebbe stato proibito solo a causa del colore della sua pelle. Il giovane ha riportato che un buttafuori del locale gli avrebbe detto "gli stranieri non entrano", nonostante avesse acquistato il biglietto on line, per trascorre la serata e vedere il rapper LIL CR. Lo stesso cantante, informato dell’accaduto dai fan, è intervenuto sulla vicenda esprimendo rammarico e condanna, e sull’accaduto ha usato parole di fuoco anche la madre del ragazzo, parlando di discriminazione razziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8216filtraggio8217 discoteca escluso ragazzo‘Filtraggio’ in discoteca. Escluso ragazzo di colore - Il titolare del locale: "Accusa infondata, selezione rigorosa per la sicurezza". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

