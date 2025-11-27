Filobus si sgancia dai cavi e resta bloccato a piazza Carità traffico impazzito a Napoli centro

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente a piazza Carità, all'incrocio con via Toledo. Un filobus Anm è rimasto bloccato, paralizzando la circolazione in mezza città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

filobus sgancia cavi restaFilobus si sgancia dai cavi e resta bloccato a piazza Carità, traffico impazzito a Napoli centro - Un filobus Anm è rimasto bloccato, paralizzando la circolazione in mezza città ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Filobus Sgancia Cavi Resta