Milano, 27 novembre 2025 – Un continuo dialogo tra i sensori installati sui semafori e i filobus che percorrono la circolare 90-91 per creare un’onda verde semaforica in modo che i mezzi pubblici possano attraversare gli incroci senza mai fermarsi. Questa una delle sperimentazioni che Milano sta testando grazie ai 7 milioni di euro messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso il bando Living Lab, vinto proprio dal Comune. Il progetto “MuoviMI“, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, Atm e A2A è stato presentato ieri al Forum della Mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Filobus 90-91 senza ostacoli sulla circonvallazione: test per avere sempre semaforo verde