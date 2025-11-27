Fillea Cgil | assemblea generale e poi sciopero contro il governo Meloni

Perugiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrà luogo il prossimo 5 dicembre alle ore 9, all’Auditorium San Domenico di Foligno, l’Assemblea generale della Fillea Cgil regionale che riunirà quadri, delegate e delegati alla vigilia dello sciopero generale del 12 dicembre. Un momento di confronto utile a ribadire le ragioni della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

fillea cgil assemblea generale e poi sciopero contro il governo meloni

© Perugiatoday.it - Fillea Cgil: assemblea generale e poi sciopero contro il governo Meloni

Argomenti simili trattati di recente

Fillea Cgil: assemblea generale e poi sciopero contro il governo Meloni - L’Assemblea generale della Fillea Cgil regionale riunirà quadri, delegate e delegati alla vigilia dello sciopero generale del 12 dicembre ... Riporta perugiatoday.it

Davide Bellotto è il nuovo segretario generale della Fillea Cgil di Varese - L'assemblea generale del sindacato lo ha eletto il 20 novembre all'unanimità. varesenews.it scrive

fillea cgil assemblea generaleDavide Bellotto nuovo segretario generale della Fillea Cgil di Varese - «Siamo coscienti delle difficoltà del nostro agire in un contesto economico denso di incertezze, aggravato dagli insistenti richiami alla guerra e al riarmo, in una società che si caratterizza per una ... Riporta varesenoi.it

Cerca Video su questo argomento: Fillea Cgil Assemblea Generale