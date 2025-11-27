Fillea Cgil | assemblea generale e poi sciopero contro il governo Meloni
Avrà luogo il prossimo 5 dicembre alle ore 9, all’Auditorium San Domenico di Foligno, l’Assemblea generale della Fillea Cgil regionale che riunirà quadri, delegate e delegati alla vigilia dello sciopero generale del 12 dicembre. Un momento di confronto utile a ribadire le ragioni della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
