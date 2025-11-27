Filippo Gatti | nuovo album e live

Sarà pubblicato ad inizio Dicembre il Viaggio Sentimentale d i Filippo Gatti e da quell’album ecco la prima traccia dal titolo numerico ed emblematico: 1968 https:www.youtube.comwatch?v=96n7dccJbNE. Le prime copie in vinile saranno però disponibili già il 3 Dicembre quando Gatti presenterà dal vivo le nuove (e vecchie) canzoni in un evento unico che si terrà al Teatro La Basilica di Piazza San Giovanni a Roma. Esaurito da tempo il concerto delle ore 21, si è aggiunta anche l’esibizione delle ore 19, per la quale c’è ancora disponibilità La storia di questo album è la storia di un viaggio personale ed artistico iniziato molti anni fa. 🔗 Leggi su Funweek.it