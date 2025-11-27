Fiera Seta Amo Riappropriarsi dei gioielli di famiglia pagati dai cittadini
L’arrivo del giudice Pozzato a Modena – il presidente della Corte dei conti che in sei mesi ha scoperchiato il vaso di Pandora delle partecipate dei Comuni di Modena e non solo – prelude a un dicembre arroventato sul tema. Per legge ogni anno i Comuni devono fare il ‘tagliando’ alle società delle quali posseggono delle azioni. Ma dopo le reiterate bacchettate della Corte dei conti sulla gestione fino al 2024 (con le precedenti amministrazioni) le decisioni in arrivo assumono un’importanza particolare. La road map prevede tre passaggi chiave: il 12 dicembre l’amministrazione porta la delibera in commissione nella quale viene indicato ai consiglieri lo stato di ogni singola partecipata (Fiera, Seta, aMo, CambiaMo, Hera) e gli obiettivi che si prefiggono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
