Fiera Milano inaugura lo Speed Skating Stadium olimpico

Ilgiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milano Speed Skating Stadium realizzato nei padiglioni di Fiera Milano, è completato e pronto ad accogliere atleti, pubblico e grandi eventi. Dopo mesi di interventi, trasformazioni e installazioni tecniche, tutto è pronto in attesa dell’apertura dei Giochi olimpici invernali. L’apertura della pista, che entra in funzione in occasione del primo test event della ISU Junior World Cup Speed Skating, è prevista questo weekend, 29 e 30 novembre. Un weekend simbolico perché le gare si svolgeranno in contemporanea con l’evento fieristico Milan Games Week & Cartoomics che si svolge nei padiglioni vicini alla venue olimpica, mostrando la capacità del quartiere fieristico di attrarre e gestire pubblici diversi, tra sport e intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

fiera milano inaugura lo speed skating stadium olimpico

© Ilgiornale.it - Fiera Milano inaugura lo Speed Skating Stadium olimpico

Scopri altri approfondimenti

fiera milano inaugura speedFiera Milano inaugura lo Speed Skating Stadium olimpico - Il primo test event della ISU Junior World Cup Speed Skating questo weekend del 29 e 30 novembre. Si legge su msn.com

fiera milano inaugura speedMilano-Cortina: Speed Skating Stadium pronto, terminati i lavori - Il Milano Speed Skating Stadium, all'interno dei padiglioni di Fiera Milano, è pronto ad accogliere atleti, pubblico e grandi eventi. Segnala msn.com

fiera milano inaugura speedA Rho fiera avanza il cantiere per le gare olimpiche di speed skating - Ai padiglioni 13 /15, è quasi pronta la pista di ghiaccio per le gare di speed skating: messe a terra le serpentine per creare la coltre di ghiaccio su cui sfrecciare a 60 km/ora. Come scrive legnanonews.com

Cerca Video su questo argomento: Fiera Milano Inaugura Speed