Fiera Milano inaugura lo Speed Skating Stadium olimpico
Il Milano Speed Skating Stadium realizzato nei padiglioni di Fiera Milano, è completato e pronto ad accogliere atleti, pubblico e grandi eventi. Dopo mesi di interventi, trasformazioni e installazioni tecniche, tutto è pronto in attesa dell’apertura dei Giochi olimpici invernali. L’apertura della pista, che entra in funzione in occasione del primo test event della ISU Junior World Cup Speed Skating, è prevista questo weekend, 29 e 30 novembre. Un weekend simbolico perché le gare si svolgeranno in contemporanea con l’evento fieristico Milan Games Week & Cartoomics che si svolge nei padiglioni vicini alla venue olimpica, mostrando la capacità del quartiere fieristico di attrarre e gestire pubblici diversi, tra sport e intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
