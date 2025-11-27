Fidanzati litigano a Parma donna arrestata | già a marzo aveva tentato di investire il compagno

Lite tra fidanzati e famiglie degenera in aggressione a Parma: arrestata una donna, denunciato il compagno. Intervento della Polizia.

