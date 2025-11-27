"Ieri Ilaria Salis a Strasburgo ha sprecato due minuti del nostro tempo per spiegarci la differenza tra 'trafficanti' e 'contrabbandieri' e per dirci che, tutto sommato, alcuni scafisti sono onesti lavoratori che vengono pagati in cambio di un servizio. Siamo al delirio". È intervenuto così sui suoi social il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza. Ma cosa aveva detto Salis? A ricordarlo è proprio un video postato da Fidanza. “Anche oggi molti contrabbandieri offrono semplicemente un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre, persecuzioni, miseria e disastri climatici”, la prima parte del discorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Fidanza asfalta Salis: "Delirio su trafficanti e contrabbandieri". Le parole della vergogna