Fidanza asfalta Salis | Delirio su trafficanti e contrabbandieri Le parole della vergogna

Iltempo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ieri Ilaria Salis a Strasburgo ha sprecato due minuti del nostro tempo per spiegarci la differenza tra 'trafficanti' e 'contrabbandieri' e per dirci che, tutto sommato, alcuni scafisti sono onesti lavoratori che vengono pagati in cambio di un servizio. Siamo al delirio". È intervenuto così sui suoi social il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.     Ma cosa aveva detto Salis? A ricordarlo è proprio un video postato da Fidanza. “Anche oggi molti contrabbandieri offrono semplicemente un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre, persecuzioni, miseria e disastri climatici”, la prima parte del discorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

fidanza asfalta salis delirio su trafficanti e contrabbandieri le parole della vergogna

© Iltempo.it - Fidanza asfalta Salis: “Delirio su trafficanti e contrabbandieri”. Le parole della vergogna

Approfondisci con queste news

fidanza asfalta salis delirioFidanza asfalta Salis: “Delirio su trafficanti e contrabbandieri”. Le parole della vergogna - “Anche oggi molti contrabbandieri offrono semplicemente un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre, persecuzioni, ... Scrive iltempo.it

fidanza asfalta salis delirioMigranti, Salis in plenaria difende l’immigrazione irregolare: "È la sindacalista degli scafisti” - I colleghi dell'europarlamentare dell'eletta con Avs hanno sottolineato l'assiurdità del suo discorso al parlamento Ue: "Siamo al delirio" ... Secondo msn.com

Confermata l'immunità a Salis: il dibattito tra Scuderi e Fidanza a Generazione Europa - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fidanza Asfalta Salis Delirio