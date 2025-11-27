Fico prima agenda per la città | stadio San Carlo e America’s Cup

"> Nel suo reportage pubblicato su Repubblica Napoli, Mariella Parmendola sottolinea come il primo viaggio da presidente eletto della Campania di Roberto Fico abbia un obiettivo preciso: il patto anticorruzione. Nessuna pausa dopo la vittoria elettorale e un’agenda già serrata tra Napoli e Roma. Come evidenzia Mariella Parmendola su Repubblica Napoli, l’insediamento formale richiederà almeno due settimane, ma il nuovo presidente ha già impostato i primi dossier politici. Il Pd, che tiene la regia della fase due, frena sulle trattative per la nuova giunta, ma Fico ha inviato due messaggi chiari agli alleati delle otto liste che lo sostengono: in giunta ci dovranno essere donne e bisognerà fare presto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

