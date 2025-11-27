Fico prima agenda per la città | stadio San Carlo e America’s Cup

Napolipiu.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Nel suo reportage pubblicato su Repubblica Napoli, Mariella Parmendola sottolinea come il primo viaggio da presidente eletto della Campania di Roberto Fico abbia un obiettivo preciso: il patto anticorruzione. Nessuna pausa dopo la vittoria elettorale e un’agenda già serrata tra Napoli e Roma. Come evidenzia Mariella Parmendola su Repubblica Napoli, l’insediamento formale richiederà almeno due settimane, ma il nuovo presidente ha già impostato i primi dossier politici. Il Pd, che tiene la regia della fase due, frena sulle trattative per la nuova giunta, ma Fico ha inviato due messaggi chiari agli alleati delle otto liste che lo sostengono: in giunta ci dovranno essere donne e bisognerà fare presto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

fico prima agenda per la citt224 stadio san carlo e america8217s cup

© Napolipiu.com - Fico, prima agenda per la città: stadio, San Carlo e America’s Cup

Leggi anche questi approfondimenti

fico prima agenda citt224Regionali, agenda giovani e lavoro. Roberto Fico: «Diritto allo studio e digitale, le opportunità» - Questo il tema di giornata per la campagna elettorale di Roberto Fico che presenta l’agenda insieme a tutte le organizzazioni giovanili dei ... Secondo ilmattino.it

Fico in un video per la prima volta, 'pronto a tornare a giugno' - Il premier slovacco Robert Fico ha parlato in video per la prima volta dall'attentato di cui è rimasto vittima lo scorso 15 maggio. Come scrive ansa.it

Slovacchia, Robert Fico appare in video online, la prima volta dopo l'attentato - Il premier slovacco Robert Fico ha parlato in video per la prima volta dall'attentato di cui è rimasto vittima lo scorso 15 maggio. Come scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Fico Prima Agenda Citt224