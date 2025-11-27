Ficarra & Picone tornano su Netflix con Sicilia Express

Dal 5 dicembre. Al Cinema Barberini di Roma è stata presentata in anteprima SICILIA EXPRESS, la nuova miniserie di Ficarra & Picone, in arrivo dal 5 dicembre in esclusiva su Netflix. Accanto al celebre duo, il cast riunisce Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e Giorgio Tirabassi, con la partecipazione amichevole di Jerry Calà. SINOSSI. SICILIA EXPRESS è una comedy che segue le avventure di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani divisi tra il lavoro a Milano e le famiglie rimaste sull’isola. A pochi giorni dal Natale, i due fanno una scoperta sorprendente: un portale magico che irrompe nelle loro vite, destinato a cambiarle profondamente. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ficarra & Picone tornano su Netflix con “Sicilia Express”

Argomenti simili trattati di recente

«Hollywood chiama e Picone risponde. » Nel 2023 Ficarra e Picone hanno celebrato trent’anni di lavoro insieme, ma due anni dopo li ritroviamo in tutt’altra situazione: l’ultima puntata di Call My Agent - Italia 3 li vede alle prese con rivalità e malumori, ben lont - facebook.com Vai su Facebook

Ficarra e Picone, ponte? Salvini ha preso sul serio uno sketch - Non un ponte, ma un cassonetto magico unisce l'Italia in Sicilia Express, la miniserie comedy fantasy di Natale che riporta dal 5 dicembre il duo comico formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone, co ... msn.com scrive

Ficarra e Picone tornano su Netflix con “Sicilia Express” denunciando (col sorriso) l’odissea per tornare al Sud e il caro voli - Ficarra e Picone tornano su Netflix con “Sicilia Express”, comedy che tra portali magici e risate garantite denuncia l’odissea dei trasporti. Come scrive greenme.it

"Sicilia Express" con Ficarra e Picone: trama, cast e data di uscita su Netflix - Il duo comico palermitano torna a collaborare con la piattaforma di streaming con una miniserie comica tutta dedicata al Natale pronta a far ridere ma soprattutto emozionare ... Segnala palermotoday.it