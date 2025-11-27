Ficarra e Picone | Non serve il ponte sullo Stretto per unire l' Italia | ci vuole la volontà politica

Il duo comico ha presentato la nuova serie Sicilia Express, tra favola natalizia, magia e critica sociale. Dal 5 dicembre su Netflix. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ficarra e Picone: «Non serve il ponte sullo Stretto per unire l'Italia: ci vuole la volontà politica»

News recenti che potrebbero piacerti

Ficarra e Picone oggi chiedono scusa ai siciliani: vent’anni fa scherzavano sul Ponte sullo Stretto e i politici l’hanno preso sul serio. La verità è che in Sicilia non servono opere da fantascienza utili solo alla propaganda. Servono strade, treni, scuole, ospedali c - facebook.com Vai su Facebook

#Televisione - Sicilia Express: Ficarra e Picone, e un portale magico Vai su X

Ficarra e Picone: «Non serve il ponte sullo Stretto per unire l'Italia: ci vuole la volontà politica» - Il duo comico ha presentato la nuova serie Sicilia Express, tra favola natalizia, magia e critica sociale. Secondo vanityfair.it

Ficarra e Picone parlano di nuovo del Ponte sullo Stretto: «Un cassonetto unisce l'Italia». Il video - Il duo torna a parlare dell'opera, protagonista dei loro storici sketch, alla presentazione della miniserie Sicilia Express, su Netflix dal 5 dicembre con ... Secondo lasicilia.it

Ficarra e Picone, ponte? Salvini ha preso sul serio uno sketch - Non un ponte, ma un cassonetto magico unisce l'Italia in Sicilia Express, la miniserie comedy fantasy di Natale che riporta dal 5 dicembre il duo comico formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone, co ... Riporta msn.com