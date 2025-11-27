Fibercop più margini con il taglio ai costi
Migliorano i conti di Fibercop, che ieri ha divulgato i dati di bilancio del terzo trimestre. Il gruppo - nato dallo scorporo della rete di Tim - ha realizzato 947 milioni di euro di ricavi, un risultato in crescita del 3% sul primo trimestre e in leggero avanzamento anche sul secondo. La società guidata da Massimo Sarmi (in foto) ha un margine operativo lordo (inclusi i contratti di leasing) di 448 milioni (+10% sui primi tre mesi). Aumenta il fatturato nel trimestre, favorito dalla dinamica stagionale, con i contratti sottoscritti dagli operatori. Il risultato netto è ancora negativo, ma in questa fase non è un problema per i principali azionisti tra cui il fondo Usa Kkr e il Ministero dell'Economia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
