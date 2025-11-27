Fiazza insorge | Parma non è maranza

Parmatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le immagini che circolano in questi giorni sui social raccontano un modello di società che non mi rassegno a considerare normale: gruppetti che vivono di provocazione, sfida alle regole, zero rispetto per chi lavora e studia. È esattamente il contrario dell’Italia che vogliamo noi. Parma non è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

