Fiat 500 hybrid la prova de Il Fattoit – La citycar EV diventata termica per necessità – FOTO

‹ › 1 7 fiat 500 hybrid. ‹ › 2 7 fiat 500 hybrid. ‹ › 3 7 fiat 500 hybrid. ‹ › 4 7 fiat 500 hybrid. ‹ › 5 7 fiat 500 hybrid. ‹ › 6 7 fiat 500 hybrid. ‹ › 7 7 fiat 500 hybrid. La “nuova” Fiat 500 che i clienti sono pronti a comprare è quella ibrida, assicurano sia John Elkann, presidente di Stellantis, sia Olivier François, Ceo di Fiat. Tuttavia, le virgolette sono d’obbligo perché il modello è un adattamento della 500 sviluppata per essere solo elettrica: il costruttore non l’ha rinnegata, ma ha ripiegato su una soluzione meno sostenibile dal punto di vista ambientale, ma decisamente più accessibile dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fiat 500 hybrid, la prova de Il Fatto.it – La citycar EV diventata termica (per necessità) – FOTO

