Fiat 500 Hybrid ecco la citycar ibrida italiana

Look identico alla versione elettrica, ma arriva il motore 1.0 tre cilindri mild hybrid a benzina da appena 65 Cv: da 0 a 100 orari in 16,2 secondi, consumi dichiarati per 5 litri di carburante ogni 100 km. Prezzi e allestimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiat 500 Hybrid, ecco la citycar ibrida italiana

