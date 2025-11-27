Fiamma olimpica in Emilia Romagna | il percorso nel 2026

Cinque occasioni per vedere passare a due passi dal naso il più alto simbolo dello sport in marcia verso l'appuntamento di Milano-Cortina. E le prima indiscrezioni su chi saranno i tedofori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiamma olimpica in Emilia Romagna: il percorso nel 2026

Contenuti che potrebbero interessarti

La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica raccontata dallo speciale Tg Sport segna il 3,4% di share con 434 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X

Milano Cortina 2026, accesa in Grecia la Fiamma Olimpica: le foto che emozionano il mondo. Causa maltempo, la Cerimonia si è tenuta al chiuso, ma non per questo è stata meno suggestiva ed emozionante. (Tutte le immagini nel link dei commenti) # - facebook.com Vai su Facebook

Fiamma olimpica in Emilia Romagna: il percorso nel 2026 - Cinque occasioni per vedere passare a due passi dal naso il più alto simbolo dello sport in marcia verso l'appuntamento di Milano- Segnala ilrestodelcarlino.it

La Fiamma Olimpica in Romagna: le tappe - Dalla Riviera alle prese con gli ultimi giorni delle festività natalizie, il giorno dell’Epifania la ... Da ilrestodelcarlino.it

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 illuminerà la Romagna: passerà anche da Ravenna, Faenza e Cervia - Sarà un grande viaggio quello della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, con 63 giorni di viaggio 60 tappe in Italia: tra il 5 e ... Come scrive ravennanotizie.it