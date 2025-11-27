Festività natalizie parcheggi straordinari gratuiti in centro | la mappa completa

Più parcheggi per le feste. In occasione delle iniziative in programma nel centro storico di Ferrara per le festività natalizie e di fine e inizio anno, l'Amministrazione comunale ha previsto l'istituzione di parcheggi straordinari gratuiti, attivi nei fine settimana e nei giorni festivi, tra il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

Per le iniziative delle festività natalizie e di fine e inizio anno, il Comune di #Ferrara ha previsto l'istituzione di parcheggi straordinari gratuiti Vai su Facebook

Arezzo Città del Natale, la guida completa con tutte le informazioni necessarie per organizzare la visita - Sabato 15 novembre si è alzato il sipario sulla decima edizione dell'evento più importante del calendario aretino. Lo riporta lanazione.it

Parcheggi gratis per chi andrà a fare shopping per Natale - Il comune di Abano Terme ha deciso che tra il 13 e il 24 dicembre i 518 stalli a pagamento nel comune dell'area termale saranno "free" con l'obiettivo di incentivare il commercio e valorizzare ancor d ... padovaoggi.it scrive

Torino, parcheggi blu a pagamento anche nei festivi durante le festività natalizie - Con l’arrivo delle festività natalizie non ci saranno sorprese positive per gli automobilisti torinesi: il Comune ha infatti deciso di reintrodurre la sosta a pagamento nell’intera area centrale, ovve ... Lo riporta zipnews.it