Festività | il Rotary Club Pisa presenta il concerto di Natale per le famiglie fragili
Il Rotary Club Pisa promuove ‘La Magia del Natale’, un progetto che unisce musica e solidarietà per celebrare il periodo più atteso dell’anno con uno sguardo speciale all’infanzia. Domenica 14 dicembre alle 15.30 nella chiesa di Santa Caterina si esibiranno il Coro dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
