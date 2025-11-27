Festa di San Nicolò a Lecco

Lecco si prepara a celebrare il suo patrono, San Nicolò, con un ricco programma di eventi che si svilupperà nell'arco di una settimana, dal 29 novembre al 6 dicembre 2025. Concerti, mostre d'arte e tradizionali presepi animeranno la città, culminando nella solenne cerimonia di conferimento delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

