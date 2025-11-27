Festa della REsistenza in piazza Carmine Libera | Un messaggio forte contro l’indifferenza e la paura

Dopo una serie di intimidazioni che si sono registrate negli ultimi mesi a Reggio Calabria, il coordinamento di Libera ha chiamato a raccolta i reggini per partecipare a “La libertà non ha pizzo - Festa della REsistenza”. La manifestazione, che si è svolta in piazza Carmine, ha avuto una duplice. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Festa della REsistenza in piazza Carmine, Libera: "Un messaggio forte contro l’indifferenza e la paura"

