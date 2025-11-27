Festa all’Unione sportiva Una targa a Gallo Stampino

Giuseppe Gallo Stampino, per tutti “Pinuccio”, ha ricevuto la Stella di bronzo al merito sportivo direttamente dalle mani di Marco Riva, presidente regionale del Coni Lombardia. La consegna è avvenuta durante la 93ª Cinque Mulini World Athletics Cross Country, quasi a suggellare nel luogo più simbolico il valore del suo impegno. Il riconoscimento premia i 14 anni consecutivi alla guida dell’ Unione sportiva San Vittore Olona 1906, società ultracentenaria che raccoglie al suo interno atletica leggera, basket e minibasket, gruppo cicloamatori, ginnastica artistica, nordic Walking e tennis. Una realtà ricca e articolata, ma conosciuta in ogni angolo del mondo soprattutto per il suo gioiello: la Cinque Mulini, la corsa campestre che dal 1933 attira campioni e appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

