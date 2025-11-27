Ferrovia Roma nord il cantiere inaugurato a giugno era un fake | partirà nel 2026

Viterbotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le foto di rito e il taglio del nastro è rimasto tutto fermo. Un cantierefake” che aveva preoccupato, e preoccuperà, i pendolari della ferrovia Roma Nord. Nel corso di una recente audizione presso la commissione Lavori pubblici e trasporti della Regione, è emerso che i lavori di raddoppio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

ferrovia roma nord il cantiere inaugurato a giugno era un fake partir224 nel 2026

© Viterbotoday.it - Ferrovia Roma nord, il cantiere inaugurato a giugno era un "fake": partirà nel 2026

News recenti che potrebbero piacerti

ferrovia roma nord cantiereFerrovia Roma Nord, il cantiere inaugurato a giugno era un "fake": partirà nel 2026 - È in fase di definizione anche il progetto di raddoppio dei binari tra Montebello e Riano che comporterà ulteriori chiusure ... Secondo romatoday.it

Lazio: Califano-Valeriani (Pd), ferrovia Roma nord, cantiere fermo e lavori solo da gennaio 2026 - Abbiamo chiesto e ottenuto la convocazione della Commissione Lavori Pubblici sull'ammodernamento della Ferrovia Roma Nord, con la ... Riporta agenzianova.com

ferrovia roma nord cantiereFERROVIA ROMA NORD. CANTIERE FERMO, LAVORI SOLO DALL’1 GENNAIO 2026 - Chiesta e ottenuta la convocazione della Commissione Lavori Pubblici sull’ammodernamento della Ferrovia Roma Nord, ... Da lagone.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrovia Roma Nord Cantiere