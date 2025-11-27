Ferrovia Roma nord il cantiere inaugurato a giugno era un fake | partirà nel 2026

Dopo le foto di rito e il taglio del nastro è rimasto tutto fermo. Un cantiere "fake" che aveva preoccupato, e preoccuperà, i pendolari della ferrovia Roma Nord. Nel corso di una recente audizione presso la commissione Lavori pubblici e trasporti della Regione, è emerso che i lavori di raddoppio.

