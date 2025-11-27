Ferrari Leclerc | Il finale di stagione sacrificato per il 2026 Il problema? La performance

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota monegasco prima dell'inizio del weekend in Qatar ribadisce come "McLaren e Red Bull saranno di un altro livello". Hamilton: "Confronto con Charles? Lui è in Ferrari da otto anni.". Previsto un confronto fra piloti e Federazione sui regolamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari leclerc il finale di stagione sacrificato per il 2026 il problema la performance

© Gazzetta.it - Ferrari, Leclerc: "Il finale di stagione sacrificato per il 2026. Il problema? La performance"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ferrari leclerc finale stagioneCharles: “Siamo uniti e vogliamo chiudere bene questa stagione” - Charles Leclerc è arrivato nel paddock di Lusail con un po’ di ritardo dovuto a qualche ritardo aeroportuale ma ha comunque incontrato i giornalisti all’interno della hospitality della Scuderia Ferrar ... Si legge su ferrari.com

ferrari leclerc finale stagioneFerrari, Leclerc ha deciso di cambiare: già sa cosa fare - Charles Leclerc e il suo atteggiamento per il futuro in Ferrari: sa già cosa cambiare per arrivare al top. Secondo reportmotori.it

ferrari leclerc finale stagioneLeclerc: “Determinato a chiudere al meglio. Il mio sogno è vincere con Ferrari” - Charles Leclerc si è presentato nel paddock di Lusail con un leggero ritardo causato da alcuni contrattempi aeroportuali, ma ha ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Leclerc Finale Stagione