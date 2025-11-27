Ferrara capitale mondiale del ballo per due giorni con la 15esima edizione della ' Star Cup'

Sabato 29 e domenica 30, il Palasport di Ferrara ospiterà migliaia di ballerini provenienti da tutto il mondo per la quindicesima edizione dello ‘Star Cup’. Nelle due giornate di gara sono previste le esibizioni di 1.800 coppie, un incremento del 13% rispetto ai numeri dell'edizione del 2024 a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

