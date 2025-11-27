Fermato in auto rifiuta di sottoporsi all' alcol test e guidava con la patente sospesa
Durante un controllo ordinario della circolazione stradale i carabinieri della stazione di Monte San Biagio hanno fermato un automobilista. Insospettiti dallo stato psicofisico del conducente, 51enne di Fondi, hanno deciso di sottoporlo ad accertamenti alcolemici, ma l'uomo ha rifiutato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
+++ Follia a Niscemi, fermato 20enne con un coltello in auto e poi prende a calci, pugni e morsi i poliziotti: arrestato +++
Auto rubata a Canale d'Agordo. L'autore del furto fermato in zona Mel
Monte San Biagio, fermato dai Carabinieri rifiuta l'alcoltest: denunciato 51enne di Fondi - È stato denunciato il 51enne di Fondi che, nella serata di ieri, durante un posto di controllo dei Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ...
Rifiuta l'alcoltest durante un controllo: patente ritirata - Durante un servizio di controllo della circolazione stradale ieri a Tollegno i carabinieri hanno fermato un'auto.
Guida sconsiderata nel centro di Vibo, rifiuta alcool test e resiste agli agenti: denunciato - Durante i controlli notturni nel centro di Vibo Valentia, la Polizia ha fermato un'auto di grossa cilindrata che viaggiava ad alta velocità.