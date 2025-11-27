Fermana la società cerca la pace con gli ultras

Un appello diretto a tornare allo stadio in casa e a sostenere la squadra. Questa la sintesi del comunicato ufficiale diffuso nella giornata di ieri da parte della Fermana che si è rivolta direttamente ai propri tifosi, ora che è stato raggiunto il primo posto solitario in classifica. "Rivolgiamo un invito a tutta la tifoseria gialloblù a stringersi intorno alla squadra, ora più che mai, per raggiungere insieme il traguardo che questa città merita. Da sempre il dodicesimo uomo in campo, a Fermo, ha fatto la differenza: il sostegno del pubblico è parte integrante della nostra identità e della nostra storia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana, la società cerca la pace con gli ultras

Scopri altri approfondimenti

Grazie alla Società SSD New Real Rieti per l’ospitalità e la preziosa collaborazione Cures VS Fermana Futsal | Highlights - facebook.com Vai su Facebook

Fermana, la società cerca la pace con gli ultras - L’appello del club: "Rivolgiamo un invito alla tifoseria organizzata e non: riempiamo insieme il Recchioni e sosteniamo questi ragazzi" ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Accoltellato in Mongolia, Rudy Di Flavio: «Odio e barbarie non mi avranno mai. Continuerò a vivere nel mio mondo di unicorni, arcobaleni e amore» - Un messaggio ed un gesto di pace in un momento terribile, anche e soprattutto a livello personale. corriereadriatico.it scrive