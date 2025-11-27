Ora che la Giornata contro la violenza sulle donne è passata tra cartelli nelle metropolitane, spot in tv e pannelli a messaggio variabile sulle autostrade che ci ricordavano dati, cifre e numeri di telefono per arginare il fenomeno - ci sentiamo di dirlo. La retorica sulla violenza contro le donne è diventata insopportabile. Non più insopportabile della stessa violenza contro le donne. Ma abbastanza insopportabile. E ci sentiamo di dirlo perché educare il maschio al rispetto della donna sarà anche una responsabilità collettiva, ma la responsabilità di un atto o una parola violenta è sempre e solo personale: e non siamo tutti dei Turetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Femmine contro maschi