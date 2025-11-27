Federica Brignone traccia un mini bilancio | E’ un punto di partenza belle sensazioni sugli sci

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

237 giorni dopo la tremenda caduta nel gigante degli Assoluti, Federica Brignone è tornata a fondersi con la neve, avendo gli sci ai piedi. Messo alle spalle un percorso durissimo di riabilitazione presso il J Medical di Torino, la campionessa valdostana ha ottenuto il via libera da parte della Commissione Medica FISI per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero. Qualche giro compiuto c’è stato con sci da turismo “tigrati” avuti in regalo per i riscontri nel massimo circuito e le sensazioni, a quanto pare, sono state positive a Cervinia: “ È stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni invernali e vicina a casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

