Federica Brignone traccia un mini bilancio | E’ un punto di partenza belle sensazioni sugli sci
237 giorni dopo la tremenda caduta nel gigante degli Assoluti, Federica Brignone è tornata a fondersi con la neve, avendo gli sci ai piedi. Messo alle spalle un percorso durissimo di riabilitazione presso il J Medical di Torino, la campionessa valdostana ha ottenuto il via libera da parte della Commissione Medica FISI per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero. Qualche giro compiuto c’è stato con sci da turismo “tigrati” avuti in regalo per i riscontri nel massimo circuito e le sensazioni, a quanto pare, sono state positive a Cervinia: “ È stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni invernali e vicina a casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Niente Olimpiadi di Milano-Cortina per Lara Gut-Behrami. La sciatrice svizzera, grande rivale di Federica Brignone e vincitrice della coppa del mondo generale nel 2024 e di quella di supergigante 2025 davanti all'azzurra, "non gareggerà più" quest'invern - facebook.com Vai su Facebook
Federica Brignone torna sugli sci a 237 giorni dall’infortunio ai Campionati Italiani ilfaroonline.it/2025/11/26/fed… #news #notizie #cronaca Vai su X
Federica Brignone traccia un mini bilancio: “E’ un punto di partenza, belle sensazioni sugli sci” - 237 giorni dopo la tremenda caduta nel gigante degli Assoluti, Federica Brignone è tornata a fondersi con la neve, avendo gli sci ai piedi. Si legge su oasport.it
Brignone dopo il primo assaggio in pista: “Molto contenta di avere rimesso gli sci, è un punto di partenza” - Federica Brignone ha concluso la due giorni sulla neve di Cervinia che ha segnato il suo ritorno sugli sci. fisi.org scrive
Federica Brignone: "Molto contenta di avere rimesso gli sci, è un punto di partenza" - La campionessa valdostana traccia un primo mini bilancio di questo ulteriore step verso la guarigione completa. Da eurosport.it