Federica Brignone sugli sci dopo 8 mesi | Sono molto contenta è un punto di partenza

(Adnkronos) – Federica Brignone ha concluso la due giorni sulla neve di Cervinia che ha segnato il suo ritorno sugli sci a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La campionessa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

