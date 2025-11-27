Federica Brignone | Contenta di aver rimesso gli sci è stata una bella sensazione

Federica Brignone ha concluso la due giorni sulla neve di Cervinia (leggi qui) che ha segnato il suo ritorno sugli sci a distanza di 237 giorni dalla caduta ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La campionessa valdostana traccia un primo bilancio di questo step verso la guarigione completa. “È stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni invernali e vicina a casa – racconta Brignone -. Sono molto contenta di avere rimesso gli sci, ci sono tante cose positive ma c’è ancora tanto da fare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

