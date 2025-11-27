FED Beige Book fotografa economia stagnante e consumi deboli
L’economia statunitense mostra segnali di stagnazione secondo l’ultimo Beige Book della Federal Reserve. La maggior parte dei dodici distretti riportano che al 17 novembre l’attività economica è rimasta sostanzialmente invariata, mentre due hanno registrato un rallentamento e uno un lieve miglioramento. Economia USA in stallo, consumi giù e costi in aumento. In tutta l a nazione si è però evidenziato un calo della spesa dei consumatori, in particolare nelle fasce medio-basse, con eccezione dei segmenti retail di alta gamma, che continuano a mostrare resilienza. Diversi operatori segnalano un impatto negativo derivante dal recente shutdown federale e dal venir meno del credito d’imposta per i veicoli elettrici, fattori che hanno frenato gli acquisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
