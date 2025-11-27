FdI accelera su legge elettorale e premierato Schlein sfida Meloni ad Atreju
Ignazio La Russa e Giovanbattista Fazzolari accelerano, Matteo Salvini frena. Il cantiere della legge elettorale è ancora ufficialmente tutto da aprire, ma anche all’interno della maggioranza gli stop&go non mancano. Il presidente del Senato si dice “dispiaciuto” di non potersi occupare in prima persona – almeno formalmente – del dossier, prigioniero come si sente “della piccola grande gabbia ” che il ruolo gli impone. Nonostante questo, però, nel corso della presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa, lancia un appello ai partiti. Secondo La Russa una riforma va fatta perché con la legge attuale il risultato delle prossime Politiche andrebbe “ da una conferma del centrodestra a un pareggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
