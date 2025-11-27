FC 26 SBC | Scelta Eroe Base Matchday 1 di 2 Di Natale Hazard 88 OVR
È disponibile la SBC per la Scelta 1 di 2 Eroe Base Matchday, che ti permette di aggiungere alla tua squadra una delle due Icone Eroe più richieste a rating 88 OVR: Antonio Di Natale o Eden Hazard. Costo Stimato: Estremamente Alto (richiede 85, 85, 86×2, 86 TOTW, 87×2, 87 TOTW, 88 OVR).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Scelta 1 di 2 Eroe Base HazardDi Natale (Non scambiabile).. Le 9 Sfide da Completare. Questa SBC è una delle più impegnative della stagione, richiedendo ben 9 rose e l’utilizzo di 2 carte TOTW. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio 1 – Rosa con valutazione 85 85 OVR Nessuno 1x Pacchetto giocatori zinco 2 – Rosa con valutazione 85 85 OVR Nessuno 1x Pacchetto giocatori zinco 3 – Rosa con valutazione 86 86 OVR Nessuno 1x Pacchetto giocatori oro prime piccolo 4 – Rosa con valutazione 86 86 OVR Nessuno 1x Pacchetto giocatori oro prime piccolo 5 – Forma smagliante 86 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
