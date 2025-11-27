FC 26 SBC | Pacchetto Icona Base Max 91 – Icona ad Alto Potenziale!

Imiglioridififa.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile la SBC per l’ Upgrade Icona Base max 91 OVR. Questa sfida aumenta il potenziale di sblocco rispetto alla versione max 89, includendo molte delle Icone Meta più ambite. Costo Stimato: Molto Alto (richiede 85 TOTW, 86, 86, 87 OVR).. Durata: 8 giorni.. Ripetibile: Sì, ma solo 3 volte e si riattiva dopo 3 giorni.. Premio: 1x Pacchetto Icona base max 91 OVR (Non scambiabile).. Le 4 Sfide da Completare. Questa SBC richiede l’invio di quattro rose ad alto rating, inclusa una carta TOTW nella prima rosa. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio 1 – Rosa con valutazione 85 85 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc pacchetto icona base max 91 8211 icona ad alto potenziale

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: Pacchetto Icona Base Max 91 – Icona ad Alto Potenziale!

Altre letture consigliate

fc 26 sbc pacchettoFC 26 Season Pass (Spagna ’82): Analisi dei 40 Livelli – Il Tesoro tra i Pacchetti e le Icone - La Season Pass di FC 26 (40 livelli) si conferma un evento di altissimo valore, distribuito su due tracciati distinti: Standard (Gratuito) e Premium (a ... Secondo imiglioridififa.com

fc 26 sbc pacchettoFC 26 SBC Flashback: Viktor Gyökeres (87 OVR) – Punta di Potenza 5 Stelle Piede Debole! - È disponibile la SBC Flashback di Viktor Gyökeres (87 OVR), che celebra un momento significativo della sua carriera. Da imiglioridififa.com

Se fai la spesa ti regalano pacchetti gratis su FC 26: nuova promozione - Una novità spettacolare che riguarda i videogiocatori di FC 26: è possibile ricevere pacchetti gratis facendosi un giro al supermercato. Riporta videogiochi.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Pacchetto