FC 26 SBC | Pacchetto Icona Base Max 91 – Icona ad Alto Potenziale!
È disponibile la SBC per l’ Upgrade Icona Base max 91 OVR. Questa sfida aumenta il potenziale di sblocco rispetto alla versione max 89, includendo molte delle Icone Meta più ambite. Costo Stimato: Molto Alto (richiede 85 TOTW, 86, 86, 87 OVR).. Durata: 8 giorni.. Ripetibile: Sì, ma solo 3 volte e si riattiva dopo 3 giorni.. Premio: 1x Pacchetto Icona base max 91 OVR (Non scambiabile).. Le 4 Sfide da Completare. Questa SBC richiede l’invio di quattro rose ad alto rating, inclusa una carta TOTW nella prima rosa. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio 1 – Rosa con valutazione 85 85 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altre letture consigliate
Disponibile la sfida creazione rosa Eroe a scelta 1 di 2! La completerai? Rilasciato inoltre un pick icon fra tre calciatori: Drogba, Cannavaro e Raul! Chi inserirete in squadra? Disponibile inoltre il rinnovo del pacchetto Icona max 89! #Ginola #HeroSBC #Drogb - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Season Pass (Spagna ’82): Analisi dei 40 Livelli – Il Tesoro tra i Pacchetti e le Icone - La Season Pass di FC 26 (40 livelli) si conferma un evento di altissimo valore, distribuito su due tracciati distinti: Standard (Gratuito) e Premium (a ... Secondo imiglioridififa.com
FC 26 SBC Flashback: Viktor Gyökeres (87 OVR) – Punta di Potenza 5 Stelle Piede Debole! - È disponibile la SBC Flashback di Viktor Gyökeres (87 OVR), che celebra un momento significativo della sua carriera. Da imiglioridififa.com
Se fai la spesa ti regalano pacchetti gratis su FC 26: nuova promozione - Una novità spettacolare che riguarda i videogiocatori di FC 26: è possibile ricevere pacchetti gratis facendosi un giro al supermercato. Riporta videogiochi.com