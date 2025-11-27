FC 26 SBC | Pacchetto 10x Giocatori Oro Rari 82+
È disponibile una SBC conveniente per accumulare fodder: l’ Upgrade 10x 82+. Questa sfida garantisce dieci giocatori con rating minimo 82 OVR, essenziali per le SCR di alto livello. Costo Stimato: BassoMedio (richiede 82 OVR e 1 TOTW).. Durata: 8 giorni.. Ripetibile: Sì, ma solo 3 volte e si riattiva dopo 1 giorno.. Premio: 1x Pacc. 10 gioc. oro rari 82+ (Non scambiabile).. La Sfida da Completare. Questa SBC richiede una singola rosa con una carta TOTW inclusa. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 10x 82+ Upgrade 82 OVR Min. 1 gioc. TOTW Analisi Veloce. SBC Altamente Consigliata (Fodder Economico). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Argomenti simili trattati di recente
YU-GI-OH - EDISON FORMAT TOURNAMENT Continuano i tornei di Yu-Gi-Oh! Con un torneo formato Edison!! Il torneo sarà in formato Constructed Edison. Ogni partecipante potrà portare il proprio mazzo e sfidare gli altri giocatori seguendo le regole - facebook.com Vai su Facebook
eFootball - Ancora sul "Caso" Ibra, Indiscrezioni Aggiornamento Dicembre. Pack Giocatori su PC Vai su X
FC 26 Season Pass (Spagna ’82): Analisi dei 40 Livelli – Il Tesoro tra i Pacchetti e le Icone - La Season Pass di FC 26 (40 livelli) si conferma un evento di altissimo valore, distribuito su due tracciati distinti: Standard (Gratuito) e Premium (a ... Segnala imiglioridififa.com
FC 26 SBC Flashback: Viktor Gyökeres (87 OVR) – Punta di Potenza 5 Stelle Piede Debole! - È disponibile la SBC Flashback di Viktor Gyökeres (87 OVR), che celebra un momento significativo della sua carriera. imiglioridififa.com scrive
Se fai la spesa ti regalano pacchetti gratis su FC 26: nuova promozione - Una novità spettacolare che riguarda i videogiocatori di FC 26: è possibile ricevere pacchetti gratis facendosi un giro al supermercato. Segnala videogiochi.com