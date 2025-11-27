FC 26 SBC | Pacchetto 10x Giocatori Oro Rari 82+

È disponibile una SBC conveniente per accumulare fodder: l’ Upgrade 10x 82+. Questa sfida garantisce dieci giocatori con rating minimo 82 OVR, essenziali per le SCR di alto livello. Costo Stimato: BassoMedio (richiede 82 OVR e 1 TOTW).. Durata: 8 giorni.. Ripetibile: Sì, ma solo 3 volte e si riattiva dopo 1 giorno.. Premio: 1x Pacc. 10 gioc. oro rari 82+ (Non scambiabile).. La Sfida da Completare. Questa SBC richiede una singola rosa con una carta TOTW inclusa. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 10x 82+ Upgrade 82 OVR Min. 1 gioc. TOTW Analisi Veloce. SBC Altamente Consigliata (Fodder Economico). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

