FC 26 SBC | Nicolás Tagliafico Tuono 86 OVR – Terzino Completo con PlayStyle+

È disponibile la SBC per sbloccare Nicolás Tagliafico Tuono (86 OVR), un Terzino Sinistro (LB) completo, con ottime statistiche difensive e di velocità, e due stili di gioco PlayStyle+. Costo Stimato: Medio (Richiede 83×2, 85 OVR e 1 TOTW).. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Nicolás Tagliafico Tuono 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle+ Statistiche Chiave 86 OVR LB, LM 3 3 Terzino, Esterno DIF 86, VEL 85, DRI 84, FIS 83 Le 3 Sfide da Completare. Questa SBC richiede l’invio di tre rose con requisiti specifici di nazionalità, campionato e una carta TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

