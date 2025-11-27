FC 26 SBC | Nicolás Tagliafico Tuono 86 OVR – Terzino Completo con PlayStyle+
È disponibile la SBC per sbloccare Nicolás Tagliafico Tuono (86 OVR), un Terzino Sinistro (LB) completo, con ottime statistiche difensive e di velocità, e due stili di gioco PlayStyle+. Costo Stimato: Medio (Richiede 83×2, 85 OVR e 1 TOTW).. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Nicolás Tagliafico Tuono 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle+ Statistiche Chiave 86 OVR LB, LM 3 3 Terzino, Esterno DIF 86, VEL 85, DRI 84, FIS 83 Le 3 Sfide da Completare. Questa SBC richiede l’invio di tre rose con requisiti specifici di nazionalità, campionato e una carta TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#Newsletter #Tv2000 Dal #26novembre #PapaLeoneXIV: viaggio apostolico in #Turchia e #Libano Nicola Gratteri a #SOUL con Monica Mondo #film Omaggio a #JaneAusten Leggi https://tv2000.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&a - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Flashback: Viktor Gyökeres (87 OVR) – Punta di Potenza 5 Stelle Piede Debole! - È disponibile la SBC Flashback di Viktor Gyökeres (87 OVR), che celebra un momento significativo della sua carriera. Lo riporta imiglioridififa.com
FC 26 SBC ICONA BASE: Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Drogba, Cannavaro e Raúl! - È disponibile la SBC "Base Icon Matchday Player Pick", che ti garantisce una scelta tra 1 di 3 Icone Base (Base Icon Player Pick), dal pool predefinito di ... Riporta imiglioridififa.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. Riporta everyeye.it