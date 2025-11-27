FC 26 Obiettivo Tour Mondiale | LA ROCCIA – Franco Baresi 74 OVR

È disponibile l’obiettivo “La Roccia”, che ti permette di sbloccare la carta Tour mondiale fuoriclasse argento di Franco Baresi (74 OVR), un Difensore Centrale (DC) con statistiche di difesa d’élite. Hai 28 giorni per completare questa sfida. Il Premio: Tour mondiale fuoricl. argento Baresi (74 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: CB (Difensore Centrale).. Mosse Abilità Piede Debole: 2 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Difesa 85, Fisico 73, Passaggi 72.. Premio Aggiuntivo: 1x Pacchetto 3 gioc. oro rari 75+.. Le Sfide da Completare. Le sfide devono essere completate in Squad Battles (Livello Dilettante o superiore) o in modalità Live EventRush. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

