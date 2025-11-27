FC 26 Obiettivo Tour Mondiale | LA ROCCIA – Franco Baresi 74 OVR
È disponibile l’obiettivo “La Roccia”, che ti permette di sbloccare la carta Tour mondiale fuoriclasse argento di Franco Baresi (74 OVR), un Difensore Centrale (DC) con statistiche di difesa d’élite. Hai 28 giorni per completare questa sfida. Il Premio: Tour mondiale fuoricl. argento Baresi (74 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: CB (Difensore Centrale).. Mosse Abilità Piede Debole: 2 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Difesa 85, Fisico 73, Passaggi 72.. Premio Aggiuntivo: 1x Pacchetto 3 gioc. oro rari 75+.. Le Sfide da Completare. Le sfide devono essere completate in Squad Battles (Livello Dilettante o superiore) o in modalità Live EventRush. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche questi approfondimenti
Dostoevskij Tour “Dostoevskij Tour” è uno spazio dedicato alla scoperta dell’opera di Fëdor Michajlovic Dostoevskij attraverso gli interventi e le riflessioni di tre autorevoli slavisti italiani: Guido Carpi, Marco Caratozzolo e Bianca Sulpasso. L’obiettivo è guidare - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Tour Mondiale: EL PIBE DE ORO – Diego Maradona (74 OVR) - È disponibile l'obiettivo "El Pibe de oro", che ti permette di sbloccare la carta Tour mondiale fuoriclasse argento di Diego Maradona (74 OVR), un ... Come scrive imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivo Live: Campionato Tour Mondiale Fuoriclasse Argento 2 – Mega Pacchetti! - È disponibile l'obiettivo Live "Campionato Tour mondiale fuoriclasse argento 2", un ricchissimo set di sfide che richiede una partecipazione intensa ... Riporta imiglioridififa.com
EA Sports FC 26 si sdoppia per far contenti tutti gli appassionati di calcio - Settembre è il mese del calcio, quando i campionati entrano nel vivo dopo i primi assaggi di agosto, si rivedono le nazionali e soprattutto inizia la Champions League. Da sportmediaset.mediaset.it