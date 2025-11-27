FC 26 Obiettivi Tour Mondiale | MOTORE E DOTTORE – Smolarek e Sócrates Argento!

Sono disponibili due nuovi obiettivi stagionali a lungo termine che permettono di sbloccare le carte Tour mondiale fuoriclasse argento di W?odzimierz Smolarek e Sócrates. Entrambi gli obiettivi hanno una durata di 28 giorni. 1. IL MOTORE: W?odzimierz Smolarek (73 OVR). Questo obiettivo è focalizzato sull'utilizzo di giocatori di nazionalità polacca per ottenere la carta Argento di Smolarek, ideale per percorsi Evoluzione (EVO). Il Premio: Tour mondiale fuoricl. argento Smolarek (73 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: ST (Attaccante) o LW (Ala Sinistra).. Statistiche chiave: Tiro 84, Velocità 80, Dribbling 77.

